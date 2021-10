Business news: accordo tra Powertis e Aquila Capital per sviluppo congiunto progetti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Powertis e Aquila Capital, società con sede ad Amburgo, hanno raggiunto un accordo per lo sviluppo congiunto di progetti solari fotovoltaici. Secondo quanto riferito dall'azienda iberica in una nota, nel corso di quest'anno Powertis, filiale del gruppo Soltec, ha formalizzato il trasferimento ad Aquila Capital di un totale di 523 MW che, sommati ai 249 MW trasferiti nel dicembre 2020, portano il totale a 772 MW. Secondo l'accordo raggiunto Aquila Capital acquisisce il 51 per cento delle azioni dei progetti, mentre il 49 per cento rimane nelle mani di Powertis. L'azienda ha sottolineato che con questo nuovo traguardo, Powertis "consolida" la sua posizione nel mercato italiano. Il portafoglio totale della società spagnola ammonta a 7,1 GW alla fine del primo semestre del 2021, di cui 1,6 GW in Italia. (Spm)