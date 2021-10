Business news: Germania, 1 cantiere navale su 3 a rischio di tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cantiere navale tedesco su tre rischia di dover effettuare ulteriori tagli al personale nei prossimi 12 mesi. È quanto si apprende da un sondaggio tra i consigli di fabbrica del comparto, effettuato dall'Agenzia per lo sviluppo strutturale e del personale (Ags) su commissione del Sindacato dei metallurgici dei cantieri navali tedesco (Ig Metall Kueste). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nell'ultimo anno, i cantieri navali della Germania hanno subito la perdita di circa 1.500 posti di lavoro a tempo indeterminato. Il totale corrisponde a una riduzione dell'8,1 per cento della forza lavoro. A essere particolarmente colpito è stato il Meclemburgo-Pomerania anteriore, dove i tagli hanno raggiunto il 23,2 per cento. Per l'Ags, la ristrutturazione sarebbe stata notevolmente più drastica in assenza degli aiuti di Stato stanziati dal governo federale. Circa la metà di tutti i lavoratori dei cantieri navali è stata posta in cassa integrazione nell'ultimo anno. (Geb)