Business news: Germania, E.on riprende stipula contratti gas

- Il gruppo per l'energia tedesco E.on ha ripreso la stipula di nuovi contratti per la fornitura di gas in Germania, sospesa per una settimana a causa del rialzo dei prezzi dell'idrocarburo. L'offerta prevede ora tariffe più elevate, come evidenzia il quotidiano “Handelsblatt”. Al riguardo, un portavoce dell'azienda ha affermato: “Come molti altri fornitori, non possiamo evitare le attuali condizioni di mercato quando si tratta dei nostri prezzi”. Una famiglia media con un consumo annuo di 18 mila chilowattora, ha aggiunto il portavoce, “paga circa 170 euro netti al mese per il gas naturale”. In Germania, il costo del gas per megawattora è aumentato del 451 per cento a 44,03 euro in un anno. (Geb)