Business news: partenariato tra Stellantis e TheF Charging per rete ricarica vetture elettriche in Europa

- Stellantis ha stretto un partenariato con la start up italiana TheF Charging destinato a creare una partnership per la realizzazione in Europa di un network di ricarica pubblico accessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni esclusive per i clienti Stellantis. È quanto si legge in un comunicato congiunto. L'obiettivo è quello "di realizzare un vasta rete europea che favorisca la mobilità elettrica ed elettrificata, e con una grande attenzione all'ottimizzazione dell'esperienza dell'utente", si legge nella nota. "Le due società - continua il comunicato - hanno quindi identificato in tutta Europa oltre mille proprietari o gestori di località in grado di soddisfare le principali necessità di ricarica dei clienti: strutture in centro città, strutture dedicate ai bisogni primari (ospedali, scuole) e ai trasporti (aeroporti, stazioni ferroviarie, porti), al tempo libero (shopping, centri sportivi, hotel, ristoranti) e alla grande distribuzione, per un totale di oltre 15 mila sedi in Europa e due milioni di posti auto". "Tali località saranno parte del network di ricarica che Stellantis e TheF Charging svilupperanno e promuoveranno in collaborazione almeno fino al 2025. L'inaugurazione della rete avverrà entro il 2021 con l'installazione delle prime stazioni di ricarica rapida in Italia, quindi la rete si espanderà in tutta Europa", spiegano i due gruppi, sottolineando che si persegue anche "l'obiettivo di realizzare un network di ricarica che offra energia "carbon free", con l'ambizione di estendere questo approccio all'intera catena del valore". (Frp)