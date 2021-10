© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 23 ottobre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2613m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tempo in prevalenza stabile e soleggiato grazie alla rimonta di un campo di alta pressione sull'Europa centrale. Nubi basse e foschie dense specie al mattino sulle pianure piemontesi per l'ingresso di correnti dai quadranti orientali. Clima ancora abbastanza gradevole. (Rpi)