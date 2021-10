Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, sabato 23 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 9, Asti, Polo Universitario UniASTISS, il vicepresidente della Regione partecipa all'evento Ecg Divinoore 9, Lessona (BI), Palazzetto dello Sport, l’assessore all’Agricolturapartecipa al convegno della Regione Piemonte “Il ruolo delle Enoteche regionali nello sviluppo dell’economia locale e della diversificazione agricola”ore 10, Arona, via Torino 23 l’assessore all’Ambiente partecipa all’inaugurazione della Associazione VIBRAore 10.45, Novara, Castello Visconteo Sforzesco, l’ assessore all’Ambiente partecipa all’inaugurazione del Museo “Expo Risorgimento”ore 11, Cuneo, Cinema Monviso, via XX Settembre 14, l’assessore al Bilancio interviene a "50 anni di trapianti e donazione organi, passato, presente e futuro"ore 12.30, Vercelli, Teatro Civico, il vicepresidente della Regione interviene alla XXXIX Assemblea Ordinaria Regionale ANCI Piemonte “Si Riparte” (Rpi)