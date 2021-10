Usa-Germania: Obama elogia Merkel, orgoglioso di essere stato tuo amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha reso omaggio alla cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel, in occasione di quello che è considerato il suo ultimo vertice del Consiglio europeo di questa settimana. “Si può contare su pochissimi leader politici che mettano i loro principi al di sopra di qualsiasi definizione ristretta di interesse personale. Il tuo amato popolo tedesco, e il mondo intero, hanno un debito di gratitudine con te per aver guidato la Germania per così tanti anni", ha detto Obama in un videomessaggio preparato. Obama ha mantenuto una forte relazione con Merkel mentre era in carica, inclusa l'assegnazione della Medaglia della Libertà nel 2010. È stata l'ultimo leader straniero con cui ha parlato mentre era presidente, prima che Donald Trump si insediasse nel 2017. Nelle sue osservazioni, Obama ha elogiato la sua leadership in Germania e l'ha ringraziata per la sua amicizia. “Sono stato orgoglioso di onorarti con una Medaglia della Libertà per il tuo impegno per ciò che l'alleanza tra Stati Uniti, Germania ed Europa hanno significato per il mondo. Ho avuto il privilegio di attingere alla tua collaborazione per superare una serie di crisi", ha detto l’ex inquilino della Casa Bianca. "Sono stato felice di diventare tuo amico mentre ti guardavo attingere al buon umore, al saggio pragmatismo e a una bussola morale inesorabile nel prendere decisioni difficili per molti anni".(Nys)