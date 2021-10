Ecuador: Pandora Papers, presidente Lasso rifiuta seconda citazione in Parlamento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di Lasso è solo uno dei tanti dossier aperti dai "Pandora Papers" in America Latina sui quali le opposizioni chiedono chiarezza. Il caso più spinoso sembra essere quello del presidente del Cile, Sebastian Pinera, su cui grava la richiesta di un voto in Parlamento per sostenere l'accusa di aver minato principi costituzionali e una indagine d'ufficio da parte della magistratura. Il procuratore della Repubblica Jorge Abbot ha infatti riconosciuto che il caso, già indagato in passato, si è arricchito di un nuovo elemento (la versione originale in inglese di un accordo commerciale al centro della denuncia) emerso proprio grazie al dossier. (segue) (Brb)