Business news: Cremlino, Ue ha riposto troppa fiducia nelle rinnovabili

- I rappresentanti politici nell'Unione europea hanno riposto troppa fiducia nelle energie rinnovabili, in particolare in quella eolica, quando hanno formato i loro panieri nazionali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un intervento televisivo su “Rossija”. "Hanno fatto male i loro calcoli. Contavano sull'energia eolica e non c'è stato vento per diversi mesi. Contavano sul mercato spot, ma poi ci si è spostati su materie prime più costose", ha detto Peskov. "Non possono ammetterlo perché sono politici e saranno costretti a lasciare l'incarico. L'unica cosa che resta loro è demonizzare qualcuno. Chi è il miglior bersaglio per la demonizzazione? Un enorme orso orientale, che siamo noi", ha spiegato il portavoce. (Rum)