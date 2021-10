Business news: Regno Unito, operatore ferroviario Southeastern torna sotto il controllo pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore ferroviario Southeastern, una delle servizi per il trasporto pendolari più utilizzati del Regno Unito, è tornato sotto il controllo pubblico, dopo che il governo ha privato l'operatore privato del suo accordo di franchising. L’esecutivo britannico ha annunciato il mese scorso che un'indagine ha scoperto che Southeastern non aveva dichiarato più di 25 milioni di sterline (circa 29,6 milioni di euro) di finanziamento dei contribuenti che avrebbero dovuto essere restituiti, descrivendo ciò come una grave violazione dell'obbligo di "buona fede" dell'accordo di franchising. I servizi ferroviari sulla linea, che si estende attraverso il Kent e parti dell'East Sussex, collegando queste aree con Londra, saranno gestiti dal ministero dei Trasporti. Non ci si aspetta che i passeggeri notino cambiamenti immediati nel servizio a seguito del cambio di operatore: treni, orari e tariffe resteranno invariati, così come il personale in servizio. Il servizio ferroviario del sud-est era precedentemente di proprietà di Govia, una joint venture tra Go-Ahead, con una quota del 65 per cento, e la francese Keolis. Al suo apice prima della pandemia di Covid-19, Southeastern trasportava circa 640 mila passeggeri al giorno. (Rel)