Business news: anche la sudcoreana Khnp vuole costruire una centrale nucleare in Polonia

- Korea Hydro & Nuclear Power (Khnp) intende fare un’offerta al governo della Polonia per la costruzione di una centrale nucleare. Lo ha riferito il portale “Business Insider”. L’offerta potrebbe arrivare già nel primo trimestre del 2022 o addirittura prima. La società della Corea del Sud, di proprietà statale, ha reso noto che ha convocato un gruppo di esperti il cui compito è quello di preparare “una proposta integrata e ottimale per il progetto polacco di costruzione di una nuova centrale nucleare”. Khnp costruisce attualmente reattori per gli Emirati Arabi Uniti e per il proprio Paese, nel quale è operatrice di tutti e 24 i reattori presenti. Alla Polonia intende fare un’offerta relativa ai reattori Apr1400, di cui due sono attivi in Corea del Sud e altri quattro sono in corso di costruzione. Varsavia ha già ricevuto offerte dalla francese Edf e in gioco ci sono anche le statunitensi Westinghouse e Bechtel, che dovrebbero fare una loro proposta nei prossimi mesi. Edf ha avanzato l’offerta di costruire quattro reattori per una potenza complessiva di 6,6 gigawatt o sei per una potenza di 9,9 gigawatt. La prima opzione costerebbe alla Polonia 33 miliardi di euro, mentre la seconda 48,5 miliardi di euro. (Vap)