Business news: Ericsson, nel terzo trimestre ricavi sopra le stime nonostante perdite in mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia svedese Ericsson nel terzo trimestre ha riportato ricavi al di sopra delle stime, grazie alle vendite di apparecchiature 5G nella maggior parte del mondo che hanno compensato una perdita di quote di mercato nella Cina continentale e i problemi della catena di approvvigionamento globale. La percentuale di entrate che Ericsson guadagna dalla Cina è scesa a circa il 3 per cento del totale dal 10 all'11 per cento, ha dichiarato il direttore finanziario della compagnia delle telecomunicazioni Carl Mellander, compensando i guadagni realizzati mentre Ericsson ha riempito i vuoti lasciati da Huawei in diversi Paesi dove la società cinese si è ritirata sotto pressioni del governo degli Stati Uniti. Mellander ha affermato che il declino è iniziato nel secondo trimestre e si mostrerà come una perdita su base annua fino allo stesso periodo del prossimo anno. Le vendite in Cina sono diminuite di 3,6 miliardi di corone svedesi (418,14 milioni di dollari) solo nel terzo trimestre e la società sta ora pianificando di ridimensionare il proprio comparto di vendita e forniture nel Paese. "Alla fine del terzo trimestre abbiamo riscontrato un certo impatto sulle vendite a causa dei problemi nella catena di approvvigionamento e tali problemi continueranno a rappresentare un rischio", ha affermato l’amministratore delegato Borje Ekholm in una nota. (Sts)