Business news: Regno Unito, scalo di Heathrow aumenterà le tariffe aeroportuali

- L'aeroporto di Londra Heathrow potrebbe aumentare le sue tariffe per consentire gli atterraggi agli aerei dopo che il Regno Unito si riprenderà definitivamente dalla crisi pandemica. Come riporta il quotidiano "Financial Times" l'autorità per l'aviazione civile (Caa) ha dichiarato che le tariffe per passeggero saliranno da 22 sterline (25 euro) a 24,50 (58 euro) e fino a 34,40 sterline (35,70 euro) nei prossimi cinque anni. Heathrow ha già le tariffe aeroportuali tra le più alte al mondo. Nonostante l'aumento delle tariffe sia stato oggetto di molte discussioni negli ultimi anni, la dimensione delle perdite del settore dell'aviazione negli ultimi 3 anni ha alzato la posta in gioco. Le compagnie aeree hanno fatto sapere che si opporranno all'aumento dei costi "nella maniera più incisiva possibile". (Rel)