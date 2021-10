Business news: Germania al di sotto della media Ue nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania, con il 17,4 per cento, è al di sotto della media dell'Ue per l'utilizzo delle energie rinnovabili, pari al 19,7 per cento. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, sulla base dei dati del 2019 forniti dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Due anni fa, la principale economia europea era quindi 16ma sui 27 Stati membri per impiego di fonti rinnovabili. Il dato segna un incremento di “soltanto 6,5 punti rispetto a dieci anni prima”. (Geb)