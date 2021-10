Usa: "Axios", intelligence individua cinque settori chiave per protezione tecnologie avanzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari dell'intelligence degli Stati Uniti responsabili della protezione delle tecnologie avanzate stanno concentrando la loro attenzione su cinque settori chiave: intelligenza artificiale, informatica quantistica, biotecnologia, semiconduttori e sistemi autonomi. Lo scrive il sito statunitense "Axios", ricordando che Cina e Russia stanno impiegando tutta una varietà di metodi legali e illegali per minare e superare il dominio degli Stati Uniti in questi settori critici. Il successo in questi cinque dossier, spiegano le fonti d'intelligence sentite da "Axios", determinerà "se l'America rimarrà la principale superpotenza mondiale o sarà eclissata da concorrenti strategici". Il Centro nazionale di controspionaggio e sicurezza ha lanciato una campagna per mettere in guardia le aziende e i ricercatori statunitensi sulle minacce dell'intelligence straniera riguardo questi settori, che i governi cinese e russo stanno prendendo di mira attraverso collaborazioni internazionali, reclutamento di talenti e spionaggio. (segue) (Nys)