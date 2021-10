Business news: Aegean Airlines aumenta al 51 per cento quota nella romena Animawings

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale compagnia aerea greca, Aegean Airlines, ha annunciato di aver aumentato la sua partecipazione nella romena Animawings dal 25 al 51 per cento, rafforzando la sua presenza nel mercato del Paese balcanico. La società greca ha dichiarato che il suo investimento totale per la quota del 51 per cento è stato di 1,3 milioni di euro. Aegean, membro del gruppo di compagnie aeree Star Alliance, ha acquisito la sua quota esistente in Animawings, membro del tour operator Memento (ex Christian Tour), all'inizio del 2020. Per 12 anni Christian Tour, uno dei più grandi tour operator in Romania, è stato un cliente fisso per Aegean, organizzando voli charter dalla Romania alla Grecia. Dall'inizio della nuova stagione turistica, Animawings opererà con tre aeromobili della flotta di Aegean, servendo principalmente i turisti romeni in partenza tramite voli charter e regolari, ha spiegato Aegean Airlines. (Gra)