Business news: Grecia, interventi per porre fine agli oneri poco chiari nelle bollette elettriche

- L'Autorità per l'energia greca (Rae) intende porre fine agli oneri poco chiari sulle bollette elettriche per cui gli utenti necessitano di un consulente specializzato. A tal fine la Rae intende mettere a disposizione del pubblico i moduli standardizzati per i contratti di fornitura e le bollette di consumo. L’ente regolatore, inoltre, propone di evidenziare le tariffe di bassa tensione basate sul rischio di prezzo, ovvero con costi di fornitura che potrebbero essere adeguati al rialzo. La Rae stima che nelle condizioni attuali vi sia una chiara necessità per i consumatori di avere una piena comprensione in anticipo della possibilità di un aumento dei costi energetici e sino a un certo tetto. I fornitori avranno tre categorie di tassi standard da offrire: contratti a tasso fisso con il segno "rischio zero"; contratti a tasso variabile con un tetto all'aumento accettato, etichettati con la dicitura "rischio contenuto"; e contratti a tasso variabile senza alcun limite, recante l'avvertenza "rischio elevato". In questo modo i consumatori saranno in grado di discernere chiaramente se vogliono o meno correre il rischio di aumenti delle tariffe di fornitura. (Gra)