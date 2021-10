Business news: Slovenia, Nokia selezionata da T-2 come unico fornitore per rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società finlandese Nokia è stata selezionata dall'operatore telefonico T-2 Slovenia per un accordo quinquennale come unico fornitore della rete 5G. Lo ha reso noto la compagnia attraverso un comunicato. L'accordo prevede la fornitura di apparecchiature dal portafoglio AirScale 5G, tutte alimentate dalla tecnologia ReefShark System-on-chip ad alta efficienza energetica. Questo include 5G Ran, stazioni base AirScale e prodotti di accesso radio Nokia AirScale, incluso il portafoglio Single Ran per la copertura sia interna che esterna. Queste soluzioni, secondo quanto precisa la nota, offriranno velocità più elevate e una copertura mobile più ampia. T-2 è uno dei maggiori operatori nel settore delle telecomunicazioni in Slovenia e recentemente si è assicurato le frequenze nelle bande 2100 MHz e 2300 MHz nel Paese. "Questo importante progetto migliorerà la fornitura di nuovi servizi 5G. Siamo felici di espandere la nostra collaborazione con Nokia", ha detto Jozef Zrimsek, amministratore delegato di T-2. "Siamo orgogliosi di espandere la nostra collaborazione con T-2 nell'era del 5G come unico fornitore. Il nostro ultimo portafoglio AirScale aiuterà a supportare gli ambiziosi piani di lancio del 5G di T-2", ha dichiarato Tommi Uitto, presidente di Mobile networks di Nokia. (Seb)