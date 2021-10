Business news: Trasporto aereo, Commissione Ue firma accordo globale con Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e il Qatar hanno firmato un accordo globale sul trasporto aereo, aggiornando le regole e gli standard per i voli tra il Qatar e l'Ue. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che "l'accordo stabilisce un nuovo punto di riferimento globale impegnando entrambe le parti a una concorrenza leale e includendo la protezione sociale e ambientale". "La firma significa nuove opportunità per i consumatori, le compagnie aeree e gli aeroporti del Qatar e dell'Ue", riferisce 'esecutivo europeo ricordando che il Qatar è un partner dell'aviazione "sempre più importante per l'Ue". "È stato il 15mo mercato più grande extra-Ue nel 2019 con 6,3 milioni di passeggeri che viaggiano tra l'Ue e il Qatar. "Garantire una concorrenza aperta ed equa per i servizi aerei tra entrambi è quindi fondamentale, anche per le rotte tra l'Ue e l'Asia", ha aggiunto la Commissione. (Beb)