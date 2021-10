Business news: Francia, lavori per reattore nucleare Smr inizieranno nel 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) lancerà i lavori per la realizzazione di un reattore nucleare modulare a dimensioni ridotte (Smr) verso il 2030. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1" Xavier Ursat, direttore esecutivo responsabile della direzione Ingegneria e Progetti del nuovo nucleare di Edf. Nei giorni scorsi il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un investimento da un miliardo di euro nel nucleare per sviluppare le "energie di rottura". "Pensiamo che sia necessario realizzare dei nuovi reattori di forte potenza e abbiamo fatto una proposta allo Stato in questo senso", ha spiegato Ursat. "Immaginiamo che bisognerà installare almeno un reattore di tipo Smr in Francia come complemento", ha aggiunto. (Frp)