Perù: governo denuncia incostituzionalità nuova legge su sfiducia, "si vuole destituire il presidente"

- Il governo del Perù ha presentato questo venerdì una denuncia di incostituzionalità contro la legge approvata questa settimana dal Parlamento che regola la questione della fiducia/sfiducia all'Esecutivo, ritenendo che il suo unico scopo è quello di "destituire il presidente", Pedro Castillo. "Risulta che abbiamo un Parlamento autoritario, arbitrario e che in qualsiasi momento raggiungerà il suo scopo, perché il fine di questa legge è di destituire il presidente", ha detto il ministro della Giustizia, Anibal Torres. L'esponente dell'esecutivo si è detto ad ogni modo fiducioso che la Corte costituzionale si pronuncerà a favore del governo. "La Corte costituzionale si è già pronunciata a riguardo in un altro caso dove ha affermato che la norma sulla fiducia è regolata nella Costituzione con il chiaro scopo di offrire all'esecutivo un ampio campo di possibilità in cerca di sostegno politico", ha spiegato. (segue) (Brb)