Perù: governo denuncia incostituzionalità nuova legge su sfiducia, "si vuole destituire il presidente" (2)

- La Costituzione peruviana stabilisce che il presidente può sciogliere il Parlamento se i deputati gli negano due volte il voto di fiducia. Con la modifica recentemente approvata il presidente può invece chiedere ai legislatori un solo voto di fiducia limitatamente alle politiche del governo, e non più sulle riforme della Costituzione. Parallelamente, il Parlamento può ancora destituire il presidente per incapacità morale, una definizione molto ampia che ha causato la rimozione o le dimissioni di tre presidenti negli ultimi tre anni e mezzo, e sulla quale il governo aveva presentato a sua volta un progetto di riforma per eliminare tale opzione. Secondo il governo di Pedro Castillo si tratta di un meccanismo che dipende eccessivamente dalla soggettività dell'assemblea legislativa. (segue) (Brb)