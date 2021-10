Ecuador: Pandora Papers, presidente Lasso rifiuta seconda citazione in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha rifiutato venerdì per la seconda volta di comparire davanti alla Commissione garanzie costituzionali del Parlamento per spiegare il suo coinvolgimento e quello della sua famiglia nella filtrazione dei "Pandora Papers". "Non è necessario abbondare in nuovi argomenti", ha detto Lasso in una lettera al presidente della commissione, Jose Fernando Cabascango, che lo aveva nuovamente convocato in parlamento dopo che il capo di stato ecuadoriano si era rifiutato di presentarsi mercoledì. Nella prima citazione il Lasso aveva giustificato la sua assenza con un incontro con i vertici della polizia nel contesto della crisi di insicurezza nel Paese, per la quale ha recentemente decretato lo stato di emergenza. Contestualmente il capo di Stato aveva inviato maggiori informazioni al comitato dell'Assemblea per difendersi dai sospetti di frode fiscale come intestatario di quattordici società offshore, la maggioranza con sede a Panama. (segue) (Brb)