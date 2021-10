Business news: Russia, missile da crociera antinave Onyx può distruggere bersagli di terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il missile da crociera antinave Onyx in dotazione alle Forze armate russe ha raggiunto la capacità di colpire e distruggere anche obiettivi posti sulla terraferma. Lo ha annunciato Aleksander Leonov, direttore generale e progettista dell'Associazione scientifica e produttiva di ingegneria meccanica, in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". "Il vettore può essere utilizzato da sottomarini, navi di superficie, aerei e sistemi missilistici costieri terrestri ed è stata raggiunta l'universalità in termini di obiettivi raggiungibili", ha affermato Leonov. (Rum)