Business news: governo tedesco, Gazprom sta rispettando obblighi sulle forniture di gas

- La società russa Gazprom sta adempiendo ai suoi obblighi di contatto sulle forniture di gas destinate alla Germania. Lo ha affermato il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert nel corso di un briefing con la stampa. "Secondo le nostre informazioni attuali, tutti i fornitori stanno adempiendo ai loro obblighi, inclusa Gazprom, fino al momento attuale, secondo le nostre informazioni, stanno adempiendo ai loro obblighi”, ha detto Seibert. La rappresentante del ministero dell'Energia della Germania, Suzanne Ungrad, ha affermato che il livello di occupazione degli impianti di stoccaggio del gas in Germania è diminuito dal 75 a circa il 70 per cento dalla scorsa settimana, ma la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è ancora assicurato. "Il tasso di riempimento degli impianti di stoccaggio è di circa il 70 per cento, è leggermente diminuito. Partiamo dal presupposto che tutti i fornitori adempiranno ai loro obblighi e che gli impianti di stoccaggio saranno riempiti. Presumiamo inoltre che la sicurezza dell'approvvigionamento sia garantita", ha affermato Ungrad. (Geb)