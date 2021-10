Venezuela: ancora un "prigioniero politico" morto in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Héctor Buitrago, arrestato per "tradimento della patria", è morto oggi nel carcere militare Ramo Verde, struttura che sorge alle porte della capitale del Venezuela, Caracas. Lo ha riferito la figlia secondo cui l'uomo, 64 anni, è deceduto per una "forte infezione ai polmoni", probabile conseguenza del contagio da nuovo coronavirus. In un audio diffuso sulla rete, la figlia denuncia la mancanza di adeguate cure mediche, ancora più necessarie considerati i problemi di ipertensione e diabete sofferti dal recluso. Buitrago sarebbe quindi l'undicesimo "prigioniero politico" che muore in carcere dal 2014, il quarto nel corso del 2021. (segue) (Vec)