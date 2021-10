Bolivia-Argentina: Arce-Fernandez a novembre a Buenos Aires, focus su industrializzazione del litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, riceverà nella seconda metà di novembre a Buenos Aires l'omologo boliviano Luis Arce. Lo ha annunciato venerdì l'ambasciatore argentino a La Paz, Ariel Basteiro, citato dal quotidiano "La Razon". Al centro dell'agenda, ha detto il diplomatico, ci sarà la cooperazione in materia di integrazione energetica e lo sviluppo congiunto dell'industria legata alla produzione di batterie di litio. "La pandemia non ci ha permesso sviluppare una relazione più diretta come storicamente siamo abituati, ma in questa riunione di novembre si inaugurerà sicuramente una relazione molto più fluida e permanente", ha detto l'ambasciatore, precisando che la riunione sarà "tra il 20 ed il 30 novembre". Basteiro ha quindi ricordato che Fernandez si era incontrato con Arce in Bolivia in occasione della cerimonia di insediamento di quest'ultimo e che in quella occasione aveva invitato Arce a visitarlo in Argentina. (segue) (Brb)