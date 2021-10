Usa: Powell (Fed), livello alto inflazione più lungo del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, si è detto preoccupato per l'aumento dell'inflazione e ha affermato che la banca centrale osserverà con attenzione i segnali in tal senso. "I vincoli sul lato dell'offerta sono peggiorati", ha detto Powell in una conferenza virtuale. "I rischi ora sono chiaramente di strozzature più lunghe e persistenti, e quindi di una maggiore inflazione". Mentre la Fed ha anticipato che le pressioni sui prezzi si sarebbero attenuate con l'attenuarsi della pandemia, Powell ha affermato che sarebbe importante per la banca centrale rimanere flessibile nei mesi a venire. La banca centrale “dovrà assicurarsi che la nostra politica sia posizionata per una serie di possibili risultati”. L'aumento dei tassi di vaccinazione e i quasi 2,800 miliardi di dollari di spesa federale approvati da dicembre 2020 hanno prodotto una ripresa senza precedenti nella memoria recente. L'inflazione è aumentata quest'anno, con i "prezzi core" che escludono le categorie alimentari ed energetiche volatili, l'indicatore preferito dalla Fed, in aumento del 3,6 per cento ad agosto rispetto all'anno precedente. I guadagni riflettono in gran parte catene di approvvigionamento interrotte e carenza di manodopera e materiali.(Nys)