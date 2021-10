Ecuador: Pandora Papers, presidente Lasso rifiuta seconda citazione in Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni del Consorzio internazionale giornalistico avevano da giorni spinto alcuni partiti delle opposizioni a chiedere l'apertura di indagini "serie e approfondite" sul tema. Lasso aveva già detto di essere disponibile a presentarsi in Parlamento per rispondere delle ipotesi accusatorie. "È mio obbligo come funzionario pubblico chiarire al popolo ecuadoriano qualsiasi dubbio che possa esserci sull'origine del mio patrimonio", ha scritto Lasso un una lettera diretta alla presidenza della Commissione di inchiesta riunita per esaminare il caso. Nel messaggio, pubblicato anche sulle reti sociali, il presidente ha comunque ribadito che "non ha nulla da nascondere" e che è pronto anche ad accogliere i membri della commissione al palazzo di governo perché possano formulare "tutte le domande che ritengano pertinenti". (segue) (Brb)