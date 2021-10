Milano: inaugurata aula dedicata a Emanuela Comolli all’istituto Olmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata oggi l'aula dedicata alla professoressa Emanuela Comolli presso la scuola E. Olmi in via Maffucci a Milano. L’aula è strutturata per ospitare laboratori formativi personalizzati rivolti alle ragazze e ragazzi con Dsa (Disturbi specifici di apprendimento) secondo il metodo educativo studiato e sperimentato negli anni di insegnamento dalla professoressa Emanuela Comolli, scomparsa prematuramente. Il metodo “Da cosa nasce cosa” (una frase dinamica, energetica, che racchiude il fare basato sull’esperienza, ma ciclicamente rigenerato, rinnovato, riscoperto dalla creatività di ciascuno di noi E. Comolli) fornisce strumenti metodologici per affrontare lo studio con un aiuto specifico e per far crescere la sicurezza e l’autostima; ha consentito a molti giovani studenti di recuperare il gap di apprendimento e di proseguire gli studi universitari con successo. L’aula, ispirata all’esperienza di E. Comolli, è progettata per rendere lo spazio confortevole e stimolante, adatto ad ospitare le attività di laboratorio. Il laboratorio propone alle ragazze e ai ragazzi nuovi metodi di studio, attraverso la combinazione di strumenti compensativi di apprendimento, dai più semplici ai più complessi. L’iniziativa è promossa dal fondo Comolli-Bernini, costituito presso la fondazione di comunità in memoria di Emanuela Comolli, che ha voluto lasciare la sua esperienza in eredità alle nuove generazioni. Il fondo è impegnato nel sostegno di progetti in ambito scolastico a favore di ragazze e ragazzi con dsa per potenziare il loro percorso di apprendimento e qualificare la formazione degli insegnanti. Nel 2020 e 2021 il Fondo ha sostenuto 9 interventi nelle scuole milanesi, volti a migliorare i processi di apprendimento attraverso l’adozione di approcci innovativi su più livelli- formazione, accompagnamento, empowerment coinvolgendo studenti e insegnati. L’obiettivo è superare gli stereotipi e la marginalizzazione degli studenti dsa affinché possano sviluppare un percorso di studi soddisfacente e mettere in luce tutte le caratteristiche positive che li accomunano: un’intelligenza spesso superiore alla media, la capacità di connessioni inusuali, l’abilità di memorizzare per immagini. (Com)