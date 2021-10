Bolivia-Argentina: Arce-Fernandez a novembre a Buenos Aires, focus su industrializzazione del litio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Argentina e Bolivia in materia di estrazione e industrializzazione del litio era stato il principale punto al centro del colloquio tenuto a marzo a La Paz, tra il ministro degli Esteri boliviano, Rogelio Mayta, e l'allora titolare argentino degli Esteri, Felipe Solà. "La questione è quali sono le reali possibilità di industrializzare il litio e in questo modo elaborare prodotti con valore aggiunto e la stiamo affrontando molto seriamente", aveva detto Solà in una conferenza stampa successiva alla riunione. Nel comunicato congiunto emesso al termine della riunione i due paesi avevano affermato "l'interesse comune nell'arrivare ad un Memorandum d'intesa in materia di litio che permetta potenziare le capacità di entrambi i paesi". (segue) (Brb)