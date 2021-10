Usa-Francia: colloquio Biden-Macron, difesa Europea "più forte" e impegni comuni su Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo francese Emmanuel Macron, occasione per ripassare gli sforzi in atto per garantire "stabilità e sicurezza" nel Sahel e per "rinforzare la cooperazione" nella regione Indo-Pacifica. Lo rende noto la Casa Bianca, riassumendo in una nota il contenuto della conversazione telefonica tenuta oggi. Biden e Macron hanno inoltre discusso degli sforzi portati avanti per attivare "una difesa europea più forte e attrezzata", complementare a quella garantita dalla Nato. Le parti proseguiranno il confronto nel vertice del G20 previsto a Roma a fine ottobre, prosegue la nota, "facendo il punto su molte delle aree di cooperazione", e "consolidando i condivisi interessi e valori", anche in vista di future sfide e opportunità. Biden ha quindi annunciato la visita della vicepresidente Kamala Harris a Parigi, a novembre, come "occasione cruciale per rinforzare la cooperazione" bilaterale. (Nys)