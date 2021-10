Ue: von der Leyen, in mix energetico serve fonte stabile come nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mix energetico c'è bisogno di una fonte stabile, il nucleare, e durante la transizione, il gas naturale. Lo ha detto in conferenza stampa, dopo il Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "A breve termine, dobbiamo sostenere i consumatori vulnerabili e le imprese fortemente esposte. E gli Stati membri lo stanno già facendo. Circa 20 Stati membri hanno adottato o annunciato misure", ha detto. "Nel medio e lungo termine, lavoreremo su passaggi aggiuntivi. Per aumentare la resilienza e l'indipendenza, abbiamo deciso di esplorare come istituire una riserva strategica di gas, anche per esplorare le possibilità di un appalto congiunto", ha continuato. "Intensificheremo il nostro contatto con i diversi fornitori, anche per diversificare l'offerta di cui disponiamo. E dobbiamo accelerare il lavoro sulle interconnessioni", ha aggiunto. "Parallelamente, valuteremo il funzionamento dello stesso mercato del gas e dell'elettricità e del mercato Ets. E riferiremo su questo entro la fine dell'anno, alla prossima possibilità in cui l'argomento è all'ordine del giorno del Consiglio", ha proseguito. In merito al mix energetico "è ovvio che abbiamo bisogno di più energia rinnovabile e pulita" il cui prezzo è diminuito e "questa è la strada da percorrere" anche perché, essendo prodotte in Europa, garantiscono indipendenza. "Accanto a questo, abbiamo bisogno di una fonte stabile, il nucleare; e durante la transizione, ovviamente, il gas naturale. Ecco perché presenteremo la nostra proposta di tassonomia", ha spiegato. (Beb)