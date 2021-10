Pil: S&P, +6 per cento nel 2021, rapporto con deficit all'8,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Standard & Poor's ha alzato l’outlook dell’Italia da stabile a positivo, motivando la decisione in base a previsioni di “una forte ripresa guidata dagli investimenti nel 2021 e nel 2022, che porta il Pil italiano sopra i livelli del 2019 un anno prima di quanto ci aspettassimo”. Nella valutazione di S&P si legge inoltre: “Prevediamo un deficit di bilancio per il 2021 dell'8,8 per cento del Pil rispetto all'obiettivo del 9,4 per cento del governo, dal momento che le entrate continuano a superare le ipotesi di bilancio. Per il 2021, la crescita attesa del Pil è del 6 per cento, seguita da un +4,4 per cento nel 2022". L’agenzia ritiene che “una ripresa della crescita nel secondo trimestre di quest'anno, abbinata a ulteriori progressi nella riduzione dell'evasione fiscale, dovrebbe aumentare le entrate fiscali del 2021 al di sopra dell'obiettivo". "Prevediamo – prosegue S&P - che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dell'Italia si ridurrà all'8,8 per cento del Pil nel 2021”.(Rin)