Perù: governo denuncia incostituzionalità nuova legge su sfiducia, "si vuole destituire il presidente" (4)

- La dichiarazione ha sancito la frattura tra il capo dello stato e il suo partito dopo le critiche piovute sul presidente all'indomani dell'inatteso rimpasto voluto da Castillo e che ha portato alla guida del governo Mirtha Vazquez, del partito Frente Amplio al posto di Guido Bellido, di Perù Libre. Lo stesso Bellido aveva affermato dopo l'avvicendamento che il rimpasto di governo "allontanava" l'esecutivo dal programma di riforme concordato con il suo elettorato. "Quello che osservo a livello nazionale è che c'è delusione perché non c'è unità con il popolo che ha promosso un cambiamento", aveva affermato allora Bellido in un'intervista all'emittente "Rpp". Il premier dimissionario aveva quindi sottolineato il suo fastidio per la scelta di una figura come Vazquez che non appartiene al partito Perù Libre: "era importante che fosse un nostro militante ad assumere la guida del governo". (segue) (Brb)