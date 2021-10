Perù: governo denuncia incostituzionalità nuova legge su sfiducia, "si vuole destituire il presidente" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa linea il gruppo parlamentare del partito di Cerron aveva espresso da subito il suo disappunto facendo maturare così l'ipotesi paradossale di un presidente che perde l'appoggio dello stesso partito nelle cui file è stato eletto. Tra le voci più critiche levatesi subito dopo l'annuncio del rimpasto spiccava quella del portavoce del partito di governo Perù Libre, Waldemar Cerron, fratello del presidente del partito, Vladimir. "Il gruppo parlamentare di Perù Libre non appoggia il nuovo gabinetto", aveva detto il portavoce. Secondo quanto dichiarato da Castillo il nuovo governo è stato formato con l'obiettivo di placare l'opposizione più combattiva e di garantire il dialogo e la governabilità. "La nuova tappa del governo del popolo mira a promuovere il dialogo, la governance e il lavoro di squadra. Il nostro grande obiettivo è combattere per i più vulnerabili e lo raggiungeremo", aveva affermato in questo senso Castillo. (segue) (Brb)