Usa: bloccati 1,7 milioni di migranti al confine col Messico in un anno

- Il governo degli Stati Uniti ha registrato oltre 1,7 milioni di interdizioni nei confronti di migranti lungo il confine meridionale negli ultimi 12 mesi, la cifra più alta di qualsiasi anno fiscale nella storia del Paese. E’ quanto emerge dai dati del dipartimento per la Sicurezza interna. Un massiccio aumento della migrazione verso il confine tra Stati Uniti e Messico, che ha raggiunto il picco durante i caldi mesi estivi, ha portato a un numero record di arresti nel 2021. Circa il 61 per cento dei migranti intercettati negli ultimi 12 mesi è stato rapidamente espulso in Messico o nella loro patria in base a una politica di emergenza che i funzionari di frontiera statunitensi hanno utilizzato per effettuare oltre 1 milione di espulsioni durante lo scorso anno fiscale. La politica di espulsione di massa, che l'amministrazione dell’ex presidente Donald Trump ha adottato a marzo 2020 per motivi di salute pubblica, ha alimentato un tasso più alto del solito di attraversamenti di frontiera reiterati, poiché alcuni migranti hanno cercato di entrare illegalmente negli Stati Uniti più di una volta dopo essere stati espulsi.(Nys)