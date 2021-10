Canada: consolato d'Italia celebra settimana della lingua italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Vancouver ha celebrato la XXI edizione della "Settimana della lingua italiana nel mondo" che ha avuto come tema “Dante, l’italiano”. Lo rende noto la sede diplomatica in una nota. Il 19 ottobre, per la “Giornata del Lettore”, si è tenuto un evento virtuale organizzato dalla lettrice ministeriale Elena Zampieri presso la University of British Columbia (Ubc) a cui hanno partecipato docenti e studenti di italiano delle principali università cittadine. Successivamente si è tenuto il primo dei due webinar presentati dalla Camera di commercio italiana in Canada occidentale dal titolo “Musica e suono nella Divina Commedia di Dante”; il ciclo si è concluso il 21 ottobre con il workshop “A Symbolic and Musicological Perspective". L'iniziativa ha condotto un gruppo di studenti a cercare di immaginare una colonna sonora per la Divina Commedia. Presso il Centro Culturale Italiano, è stato proiettato il film italo-svizzero “Il demolitore di camper”, un evento che si è tenuto insieme Generale Svizzero in Vancouver. La Settimana è stata chiusa dalla locale sezione della “Dante Alighieri” che, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Toronto, ha tenuto il seminario virtuale “Italiano che cambia: alla scoperta di neologismi, eufemismi e domande di genere” del prof. Valerio Zangarini.(Com)