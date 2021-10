Siria: inviato Onu Pedersen, primo round colloqui “grande delusione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo round di colloqui tra i rappresentanti del governo siriano di Damasco e i gruppi di opposizione relativo alla bozza delle riforme costituzionali a Ginevra sono stati una “grande delusione” e al momento non è stata fissata alcuna data per il prossimo incontro. Lo ha dichiarato l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen. I colloqui tra i membri che compongono il Comitato costituzionale siriano sono iniziati lo scorso 18 ottobre dopo una pausa di nove mesi. Questa settimana, le delegazioni sono tornate a Ginevra dopo la mediazione di Geir Pedersen e avevano concordato un meccanismo per iniziare a redigere una nuova Costituzione con l’obiettivo di creare un quadro politico tale da porre fine al conflitto decennale. Tuttavia Pedersen ha affermato che le discussioni di venerdì sono state una "grande delusione". “Non siamo riusciti a ottenere ciò che speravamo di ottenere. Speravamo di avere una buona discussione su come raggiungere un qualche tipo di consenso", ha detto Pedersen ai giornalisti. "Manca una comprensione adeguata su come portare avanti questo processo”, ha aggiunto l’inviato Onu. La delegazione governativa aveva preparato un testo sulla sovranità, indipendenza e integrità territoriale della Siria e sul terrorismo. I rappresentanti dell'opposizione in esilio hanno redatto un testo sulle forze armate, le agenzie di sicurezza e di intelligence, mentre i gruppi della società civile hanno scritto la sezione sullo stato di diritto. Secondo Pedersen, l'ultimo giorno di colloqui non ha prodotto alcuna intesa tra le diverse delegazioni. Non è stato immediatamente chiaro su cosa non fossero d'accordo, ma il governo e i rappresentanti dell'opposizione in seguito si sono scambiati la colpa per il fallimento. (segue) (Res)