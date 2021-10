G7: dichiarazione finale ministeriale Commercio, ricostruzione post Covid sia equa e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri del Commercio del G7 riuniti oggi a Londra hanno confermato l'impegno comune per ricostruire al meglio l'uscita meglio dalla pandemia e fornire ai cittadini i benefici "di un commercio libero, equo e sostenibile, inclusi standard di vita elevati, piena occupazione, sviluppo sostenibile e un ambiente protetto e preservato". Nella dichiarazione comune adottata al termine della riunione odierna, i ministri si dicono "grati per le intuizioni del Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che ha partecipato all'incontro". "Accogliamo con favore la presentazione del presidente dell'Economic Resilience Panel, Lord Sedwill, e prendiamo atto dei suggerimenti del panel sul rafforzamento della resilienza delle catene di approvvigionamento globali. Ci impegniamo a monitorare da vicino i problemi che incidono sulle catene di approvvigionamento globali e a continuare a lavorare insieme per affrontare queste sfide condivise", sottolineano. (segue) (Rel)