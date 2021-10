G7: dichiarazione finale ministeriale Commercio, ricostruzione post Covid sia equa e sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre i Paesi del G7 lavoreranno per "fornire un risultato realistico sull'agricoltura e concorderemo di sostenere un risultato forte nell'iniziativa congiunta sul regolamento interno sui servizi". Per questo sostengo "un divieto permanente di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche". "Non vediamo l'ora di lavorare ulteriormente su iniziative come il commercio e la sostenibilità ambientale, il commercio e il genere. L'MC12 dovrebbe evidenziare la capacità dell'Omc di contribuire alla risoluzione delle sfide del 21mn secolo, compresi i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità", sottolineano ancora i ministri. "Ci impegniamo per una dodicesima conferenza ministeriale dell'Omc di successo e produttiva come un'importante opportunità per far avanzare la riforma dell'Omc per rivitalizzare l'organizzazione", proseguono nel comunicato. (Rel)