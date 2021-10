Messico: inflazione a metà ottobre cresce del 6,2 per cento su anno, +0,54 su mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tendenza al rialzo degli ultimi mesi, registrata non solo in Messico, ha spinto la giunta dei governatori di Banxico, riunita a fine settembre, ad alzare il tasso di sconto di 25 punti base, portandolo al 4,75 per cento. L'autorità monetaria riconosce che l'aumento dei prezzi risente soprattuto di fenomeni per lo più "transitori" ma la "varietà, grandezza e durata temporale" dei loro effetti detta un atteggiamento di prudenza. Di fatto, avverte la Banca, le stime generali sull'inflazione sono aumentate sia per l'anno in corso che per i prossimi dodici mesi, e si ritiene che in tutto il 2022 i prezzi continueranno al di sopra del livello obiettivo. La decisione è stata adottata con quattro voti favorevoli su cinque: il subgovernatore Gerardo Esquivel Hernández ha votato per non cambiare il valore. (segue) (Mec)