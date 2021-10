Milite ignoto: Meloni, clamoroso errore Presidenza Consiglio su grafica centenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, segnala un "clamoroso errore della Presidenza del Consiglio dei ministri". "Sui profili social della Struttura di Missione per gli anniversari nazionali di Palazzo Chigi viene postata una grafica istituzionale per il centenario del Milite ignoto che però non c'entra assolutamente niente con la nostra storia nazionale - spiega in una nota -. Si vedono, infatti, dei soldati Usa della Seconda guerra mondiale e una porzione di cartina geografica che non è l'Italia. Ma come è possibile tale sciatteria? Chi ha autorizzato questo scempio? Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione al governo, al premier Draghi e al ministro delegato Dadone, per conoscere i responsabili di questa indecenza".(Com)