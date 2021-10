G7: ministeriale Commercio, impegno a portare avanti lavoro riforma Omc in modo inclusivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo riaffermato l'importanza del Global Forum on Steel Excess Capacity (Gfsec) come forum che può aiutare ad affrontare la questione dell'eccesso di capacità siderurgica globale in un quadro multilaterale. Continueremo a sostenere e a collaborare con l'Ocse per consolidare l'eccellente lavoro svolto fino ad oggi, compresa una continua attenzione all'analisi dell'incidenza e dell'entità delle pratiche distorsive del mercato e degli impatti che queste possono avere su questioni quali la creazione e il mantenimento della sovraccapacità. Intensificheremo i nostri sforzi nel contrastare queste pratiche, attraverso strumenti e leve adeguati”, precisano i ministri del G7. Inoltre, i partecipanti al G7 affermano che non c'è posto per il lavoro forzato nel sistema commerciale multilaterale basato su regole: “Abbiamo approvato le raccomandazioni per identificare, prevenire ed eliminare il lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento globali riflesse nella dichiarazione allegata a questo comunicato. Per promuovere la nostra risposta a queste sfide, continueremo a discutere queste importanti questioni e ci impegneremo a lavorare in modo collaborativo e con l'assistenza delle organizzazioni internazionali competenti per affrontarle”. (Rel)