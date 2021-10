© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 25 ottobre, alle ore 17.30, la Commissione Affari esteri della Camera, nell'ambito dell'esame della comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Una nuova agenda Ue-Usa per il cambiamento globale" svolge l'audizione di Stefano Sannino, Segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). L'appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv.(Com)