G7: ministeriale Londra, urgente necessità di aggiornare regole commercio globale

- È necessario aggiornare le regole del commercio globale “per garantire che continuino ad avere un impatto positivo sulla vita quotidiana dei nostri cittadini”. È quanto dichiarato dai ministri del Commercio del G7 nella dichiarazione finale diffusa al termine della riunione avvenuta oggi a Londra. “Ci opponiamo al protezionismo digitale e all'autoritarismo e oggi abbiamo adottato i Principi del commercio digitale del G7 che guiderà l'approccio del G7 al commercio digitale, come allegato al presente comunicato. Ci siamo impegnati ad aprire i mercati digitali; flusso libero dei dati con fiducia; tutele per lavoratori, consumatori e imprese; sistemi di trading digitale; e una governance globale equa e inclusiva. Occorre intensificare gli sforzi per affrontare il divario digitale e sviluppare le capacità dei paesi in via di sviluppo. Inoltre, ci impegniamo a portare avanti l'iniziativa di dichiarazione congiunta sull'e-commerce verso un risultato di standard elevato e commercialmente significativo che funzioni per tutti. Miriamo a realizzare progressi sostanziali entro la 12a conferenza ministeriale dell'Omc”, affermano i ministri nella dichiarazione congiunta. (segue) (Rel)