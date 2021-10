Bolivia-Argentina: Arce-Fernandez a novembre a Buenos Aires, focus su industrializzazione del litio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ad accennare ad una cooperazione tra Argentina e Bolivia per sviluppare un'industria binazionale del lito, materia prima della quale i due paesi posseggono uno dei maggiori giacimenti mondiali, era stato l'ex presidente Evo Morales. In una conferenza stampa rilasciata a novembre del 2020 nella località di Colchani, durante il suo viaggio di ritorno in patria dopo un anno di esilio a Buenos Aires, Morales aveva rivelato di aver tenuto una riunione con il ministro della ricerca scientifica dell'Argentina nel corso della quale si era discusso della possibilità di creare un'industria bi-nazionale. Morales aveva quindi assicurato che il governo di Luis Arce avrebbe ripreso la politica di industrializzazione del litio inaugurata durante il suo governo. "I paesi industrializzati ci vogliono solo per le materie prime per questo dobbiamo industrializzarci", aveva aggiunto il leader cocalero aprendo le porte anche al Cile per la costituzione di una specie di Opep del litio. "Argentina, Bolivia e Cile insieme potrebbero definire il prezzo mondiale del litio, è nelle nostre mani", aveva detto. (Brb)