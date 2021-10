Pensioni: fonti Lega, obiettivo quota 102 e tutela lavoratori precoci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle pensioni la Lega lavora ad una mediazione ragionevole, che potrebbe essere quota 102 con strumenti per consentire la pensione ad alcune categorie specifiche come i lavoratori precoci o per quelli di imprese sotto i 15 dipendenti. La Lega è tendenzialmente favorevole a fondi da destinare direttamente ai lavoratori per consentire loro e non all’azienda una libera scelta sulla propria pensione. E' quanto si apprende da fonti della Lega. (Rin)