Usa: "Axios", intelligence individua cinque settori chiave per protezione tecnologie avanzate (2)

- I funzionari avvertono che la Cina ha "la forza, il talento e l'ambizione" per superare gli Stati Uniti nell'intelligenza artificiale nel prossimo decennio, il che potrebbe esacerbare in modo significativo le minacce poste da attacchi informatici e campagne di disinformazione. Alcuni paesi stranieri, secondo i servizi Usa, stanno spendendo sostanzialmente di più per lo sviluppo quantistico rispetto agli Stati Uniti, un fatto che li mette in una posizione migliore per reclutare talenti anche negli Usa. Chiunque vinca la corsa per il dominio quantistico potrebbe compromettere le comunicazioni economiche e di sicurezza nazionale di altri paesi. La concorrenza nella bioeconomia globale si è intensificata negli ultimi decenni, poiché i paesi stranieri hanno rubato tecnologia e proprietà intellettuale dagli Stati Uniti. Ad esempio, il documento mette in evidenza le tecnologie innovative nella genomica, che potrebbero essere sfruttate per "sorveglianza e repressione sociale". La natura globale della catena di fornitura dei semiconduttori, che attualmente sta subendo interruzioni, crea ostacoli economici che possono essere sfruttati dagli avversari. Gli Stati Uniti sono estremamente dipendenti da un'azienda di Taiwan per i componenti chiave dei chip, ad esempio. Infine, l'espansione dei sistemi di automazione per scopi sia militari che civili presenta una "superficie di attacco in crescita per gli attori informatici maligni", avverte l'intelligence. (Nys)