Venezuela: governo Usa annuncia ricompensa di 10 milioni di dollari per cattura Alvaro Pulido

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato una ricompensa fino a 10 milioni di dollari "per informazioni che portino all'arresto e/o alla condanna del cittadino colombiano Alvaro Pulido Vargas". E' quanto si legge in una nota ufficiale diramata dal dicastero, dove si sottolinea che la misura viene presa "nel contesto dell'imputazione da parte del dipartimento di Giustizia Usa nei confronti di Pulido e altri per riciclaggio di denaro in relazione a uno schema di corruzione all'estero". A partire dal 2015, denuncia il governo di Washington, "Pulido e altri hanno ottenuto contratti per fornire alimenti al popolo venezuelano ottenendo un profitto personale dalla loro produzione". La giustizia statunitense accusa il colombiano di rientrare nello schema di tangenti e contratti gonfiati attraverso i Comitati Locali di Approvvigionamento e Produzione (Clap). L'accusa afferma inoltre che dal luglio 2015 e almeno fino al 2020 Pulido ed altri hanno cospirato per riciclare i proventi dello schema di corruzione illegale da conti bancari situati ad Antigua, negli Emirati Arabi Uniti e altrove. (Nys)